iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино высказался о дебютном голе многомиллионого новичка Челси

Аргентинец очень рад за своего подопечного.
Вчера, 21:53
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Челси уступил Вулверхэмптону со счетом 2:1.

Главным, если не единственным позитивным моментом для "синих" может считаться первый гол Кристофера Нкунку за клуб. Наставник команды Маурисио Почеттино прокомментировал случившееся.

По словам аргентинца, он  рад за французского форварда, но нельзя оказывать на него огромного давления.

"Я очень рад, что Нкунку забил, это показывает, насколько он может быть важен для нас.

Мы не можем оказывать на него слишком большое давление, но он качественный игрок, который может забивать голы.

Мы очень уверены в том, что он достигнет своего максимума и станет ключевым игроком для нас".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Почеттино - о проигрыше Вулверхэмптону: Молодые команды учатся на таких играх Почеттино - о проигрыше Вулверхэмптону: Молодые команды учатся на таких играх
Челси проиграл наибольшее количество матчей за календарный год в АПЛ Челси проиграл наибольшее количество матчей за календарный год в АПЛ
Мудрик не помог Челси избежать поражения от Вулверхэмптона Мудрик не помог Челси избежать поражения от Вулверхэмптона
Почеттино: Мудрик уже является важным игроком Челси, но ему нужно совершенствоваться Почеттино: Мудрик уже является важным игроком Челси, но ему нужно совершенствоваться
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Манчестер Сити усилится английским талантом
Европа00:30
Фенербахче и Галатасарай устроили скандал в соцсетях из-за спорного эпизода с Икарди
Вчера, 23:59
Европа23:59
Легенда Баварии: Кейн ценнее Левандовски
Европа23:26
Новичок УПЛ интересуется экс-форвардом Зари - СМИ
Бокс23:05
"Самое большое имя": Претендент на титул IBF выбрал соперника между Усиком и Фьюри
Европа22:59
Коваль - в пятерке лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов
Украина22:38
"Смог выполнить обещание": Легионер Шахтера сделал впечатляющий подарок своей матери
Европа22:21
Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ
Европа21:53
Почеттино высказался о дебютном голе многомиллионого новичка Челси
Бокс21:44
Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером после его поражения Паркеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK