Почеттино высказался о дебютном голе многомиллионого новичка Челси

Аргентинец очень рад за своего подопечного.

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Челси уступил Вулверхэмптону со счетом 2:1.

Главным, если не единственным позитивным моментом для "синих" может считаться первый гол Кристофера Нкунку за клуб. Наставник команды Маурисио Почеттино прокомментировал случившееся.

По словам аргентинца, он рад за французского форварда, но нельзя оказывать на него огромного давления.

"Я очень рад, что Нкунку забил, это показывает, насколько он может быть важен для нас.

Мы не можем оказывать на него слишком большое давление, но он качественный игрок, который может забивать голы.

Мы очень уверены в том, что он достигнет своего максимума и станет ключевым игроком для нас".

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