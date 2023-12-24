Вулверхэмптон - Челси 2:1: обзор матча и результат игры 24.12.2023

Лондонская команда в восьмой раз проиграла в чемпионате, уступив "волкам".

В воскресенье, 24 декабря, Челси в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Вулверхэмптоном.

Подопечные Маурисио Почеттино потерпели восьмое поражение в чемпионате, проиграв "волкам" со счетом 1:2.

Первый тайм обошелся без забитых мячей, хотя обе команды имели моменты. Наиболее реальный шанс открыть счет по истечении получаса игры упустил Рахим Стерлинг, когда при выходе втроем на одного вратаря вместо передачи на партнеров пробил точно в голкипера.

А Вулверхэмптон в начале второй половины встречи свою возможность выйти вперед использовал. На 51-й минуте Марио Лемина головой замкнул подачу с углового.

После результативных действий от команд пришлось ждать до компенсированного времени, когда соперники обменялись голами. Сначала Мэтт Доэрти точно пробил после отскока от защитника лондонцев, удвоив преимущество своей команды, а вскоре Кристофер Нкунку отквитал один гол.

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начинал матч на скамейке запасных и появился на поле на 59-й минуте, но за отведенное время не сумел повлиять на исход противостояния.

На данный момент Челси занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, а Вулверхэмптон идет на 11-й позиции. Обе команды имеют одинаковое количество очков - по 22.

Статистика матча Вулверхэмптон - Челси 18-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Челси 2:1

Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 - Нкунку, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 1.94

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 14 - 16

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 10 - 6

Фолы: 11 - 9

Атаки: 70 - 113

Вулверхэмптон: Са - Килман, Доусон (С. Буэно, 70), Тоти - Семеду, Лемина, Жуан Гомеш, Аит-Нури (Х. Буэно, 86) - Хван, Кунья (Доэрти, 86), Сарабия (Дойл, 75)

Челси: Петрович - Гюсто (Бадьяшиль, 80), Дисаси, Тиаго Силва, Колвилл (Маатсен, 80) - Угочукву (Нкунку, 59), Палмер, Галлахер - Стерлинг, Джексон (Мадуэке, 80), Броя (Мудрик, 59)

Предупреждения: Лемина, Кунья, Х. Буэно - Галлахер, Палмер, Гюсто, Джексон, Стерлинг.

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