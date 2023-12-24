Почеттино: Мудрик уже является важным игроком Челси, но ему нужно совершенствоваться

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино оценил игру вингера Михаила Мудрика в этом сезоне.

"Это фантастический парень и приятная личность. Он очень настоящий. Одно, что я могу сказать вам, Мудрик – очень честный, надежный, искренний и спонтанный парень. Я верю в него как в личность, конечно.

А как игрок он знает, что должен продолжать совершенствоваться. Он до сих пор молод и будет прогрессировать, потому что имеет качество. Это игрок, который хорошо выступает, мы очень счастливы".

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"Конечно, со временем он станет очень важным игроком. Он уже таков, но должен много совершенствоваться, потому что его потенциал – огромный", – сказал Почеттино в интервью клубному сайту.

Напомним, в текущем сезоне на счету Мудрика два гола и один ассист в 15-ти матчах АПЛ.

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