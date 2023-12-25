Моуринью рассказал о своих отношениях с игроками

Жозе Муоринью признался, что именно любовь позволяет ему критиковать своих игроков.

Португальский наставник считает, что у него отличные отношения с игроками Ромы. Именно это позволяет довольно жестко их критиковать.

"У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне иногда быть более агрессивным и больше критиковать. Эмпатия по отношению к тем, кого мы любим, дает возможность спорить с ними – и снова их любить.

Мне нравится работать с ними, и, думаю, игрокам, в свою очередь, нравится работать со мной", – приводит слова португальца Roma Press.

Ранее также сообщалось, что защитник Ан-Насра отказал Реалу.

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