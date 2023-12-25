Еще одна бывшая европейская звезда может переехать в Саудовскую Аравию
Алексис Санчес интересен Аль-Иттихаду.
Аль-Иттихад Стивена Джеррарда предложил контракт Алексису Санчесу, пишет AImodrj.
По информации инсайдера, тренер клуба Марсело Гальярдо лично связался с чилийцем и предложил ему присоединиться к команду уже зимой.
Отметим, что в текущем сезоне Санчес много не играет из-за травм, у него всего 12 матчей и два гола.
Соглашение чилийца с "нерадзурри" истекает летом 2024 году, и в клубе на него уже не рассчитывают. Однако неизвестно, отпустить ли клуб игрока зимой, мнения самого Алексиса также неизвестно.
Ранее также сообщалось, что защитник Ан-Насра отказал Реалу.
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