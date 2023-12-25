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Еще одна бывшая европейская звезда может переехать в Саудовскую Аравию

Алексис Санчес интересен Аль-Иттихаду.
Сегодня, 09:48
Алексис Санчес / Getty Images
Алексис Санчес / Getty Images

Аль-Иттихад Стивена Джеррарда предложил контракт Алексису Санчесу, пишет AImodrj.

По информации инсайдера, тренер клуба Марсело Гальярдо лично связался с чилийцем и предложил ему присоединиться к команду уже зимой.

Отметим, что в текущем сезоне Санчес много не играет из-за травм, у него всего 12 матчей и два гола. 

Соглашение чилийца с "нерадзурри" истекает летом 2024 году, и в клубе на него уже не рассчитывают. Однако неизвестно, отпустить ли клуб игрока зимой, мнения самого Алексиса также неизвестно.

Ранее также сообщалось, что защитник Ан-Насра отказал Реалу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексис Санчес

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