Атлетико Мадрид намерен усилиться игроком Барселоны

Маркос Алонсо может сыграть за все три испанских гранда.

Мадридский Атлетико намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание Sport, "матрасники" хотят подписать Маркоса Алонсо из Барселоны. 32-летний защитник не входит в планы каталонцев, поэтому, трансфер легко осуществим.

Испанец может достаться столичному клубу совершенно бесплатно в связи с тем, что в конце этого сезона его контракт с "сине-гранатовыми" истекает.

Также стоит отметить, что Алонсо является воспитанником мадридского Реала, поэтому, он может стать одним из немногих игроков, которые поиграли за все три испанских гранда. Ранее такое удавалось, например, Бернду Шустеру.

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