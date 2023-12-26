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Атлетико Мадрид намерен усилиться игроком Барселоны

Маркос Алонсо может сыграть за все три испанских гранда.
Сегодня, 12:14
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images

Мадридский Атлетико намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание Sport, "матрасники" хотят подписать Маркоса Алонсо из Барселоны. 32-летний защитник не входит в планы каталонцев, поэтому, трансфер легко осуществим.

Испанец может достаться столичному клубу совершенно бесплатно в связи с тем, что в конце этого сезона его контракт с "сине-гранатовыми" истекает.

Также стоит отметить, что Алонсо является воспитанником мадридского Реала, поэтому, он может стать одним из немногих игроков, которые поиграли за все три испанских гранда. Ранее такое удавалось, например, Бернду Шустеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико

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