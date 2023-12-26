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Бывший спортивный директор Милана может получить аналогичную должность в Роме

Для Фредерика Массары это может быть уже третий заход в столичный клуб.
Сегодня, 12:39
Фредерик Массара / Getty Images
Фредерик Массара / Getty Images

Бывший спортивный директор Милана Фредерик Массара претендует на то, чтобы получить аналогичную должность в Роме в следующем сезоне, сообщает Николо Скира.

"Джаллоросси" также присматриваются к Франсуа Модесто, который на данный момент занимает должность технического директора Монцы.

Стоит отметить, что Массара ранее уже работал в столичном клубе, причем 55-летний итальянец появлялся там несколько раз. В июне 2019 года он покинул Рим - стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

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Напомним, что Фредерик Массара был уволен из Милана по окончанию сезона-2022/23 в результате конфликта между президентом "россонери" Джерри Кардинале и техническим директором Паоло Мальдини, который также покинул клуб.

С того момента Массара, как и Мальдини, находится в "вольном плавании", ожидая предложения о трудоустройстве. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан Серия А Фредерик Массара

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