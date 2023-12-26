Тен Хаг: Фанаты разочаровались в Манчестер Юнайтед
Нидерландец считает, что его подопечным нужно заново завоевывать доверие болельщиков.
Нидерландский специалист Эрик тен Хаг поделился мыслями о вере фанатов Манчестер Юнайтед в его подопечных.
По словам тен Хага, футболистам "красных дьяволов" необходимо исправлять ситуацию после того, как их болельщики разочаровались в них.
"Болельщики Манчестер Юнайтед очень разочаровались в нас, и мы должны все исправить.
Мы должны действовать по-другому и очень ценим все то время, что они нас поддерживают.
Но, конечно, нам нужна любая помощь. Но в первую очередь мы с командой должны это сделать".
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