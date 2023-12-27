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Сын Арагонеса: Для Атлетико мой отец всегда будет более важной фигурой, чем Гризманн

По мнению сына легенды клуба, уход француза в Барселону испортил его наследие в мадридском коллективе.
Сегодня, 13:48
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Антуан Гризманн завершил 2023 год в качестве едва ли не живой легенды Атлетико.

Дублем в ворота Хетафе (3:3) 19 декабря 32-летний француз повторил рекорд лучшего бомбардира в истории клуба Луиса Арагонеса, на счету которого 173 гола в составе "матрасников". А на последний матч в году против Севильи (1:0) он прибыл в футболке с изображением Арагонеса.

Уже в следующем же матче, в котором 3 января 2024 года Атлетико сыграет с Жироной, Гризманн сможет стать единоличным рекордсменом. Однако, по мнению сына легенды испанского футбола, это никак не поможет форварду обойти его отца в плане значимости для клуба.

"Мой отец никогда ни перед чем не отступал. По уровню лидерства и умственной силы он превзошел Гризманна. У Гризманна еще есть время, чтобы созреть в этом аспекте. Он также превзошел его в сантиментах Атлетико", - цитирует Луиса Арагонеса-младшего Football Espana.

"Мой отец жил и дышал этим, но Гризманн – нет. Мой отец показал это, когда покинул Мальорку в Лиге чемпионов и пришел в Атлети во втором дивизионе, чтобы вывести их в первый дивизион. Гризманн не чувствовал этого, как мой отец. Сейчас он в Атлетико, но болельщики помнят, как он перешел в Барселону".

Источник: Getty Images

"Мой отец показывал себя в важных матчах. Гризманну этого немного не хватает. Вы должны доказать, из чего вы сделаны, в матчах против Реала или Барселоны. Мой отец был решающим фактором в важных матчах".

"Это о решимости. Он был лидером в раздевалке. У него было гораздо больше решимости. Лидерство это врожденное, и мой отец родился с ним. Гризманну чего-то не хватает, чтобы достичь такого уровня".

Ранее стало известно, что Атлетико отказался продавать Ювентусу одного из ключевых своих исполнителей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Луис Арагонес Антуан Гризманн

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