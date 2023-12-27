Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов

У Жироны могут возникнуть проблемы с составом из-за возможного участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает издание AS.

Из-за того, что Манчестер Сити с большой долей вероятности также попадет главный еврокубковый турнир. Обычно Жирона выигрывает от принадлежности к City Football Group, но в данной ситуации это может быть проблематично.

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УЕФА не разрешает трансферы между клубами одного владельца, если они играют в одних и тех же европейских турнирах. Клубы, владеющие Коуту и Савио (Ман Сити и Труа соответственно), являются частью CFG.

Ввиду этого, Жироне остается только возможность покупки игроков в зимнее трансферное окно, но у них нет необходимых средств для этого.

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