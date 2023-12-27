iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов

Каталонцам придется решать некоторые вопросы.
Сегодня, 15:20
ФК Жирона / Getty Images
ФК Жирона / Getty Images

У Жироны могут возникнуть проблемы с составом из-за возможного участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает издание AS.

Из-за того, что Манчестер Сити с большой долей вероятности также попадет главный еврокубковый турнир. Обычно Жирона выигрывает от принадлежности к City Football Group, но в данной ситуации это может быть проблематично.

Читай также: Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны

УЕФА не разрешает трансферы между клубами одного владельца, если они играют в одних и тех же европейских турнирах. Клубы, владеющие Коуту и Савио (Ман Сити и Труа соответственно), являются частью CFG.

Ввиду этого, Жироне остается только возможность покупки игроков в зимнее трансферное окно, но у них нет необходимых средств для этого.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Жирона

Статьи по теме

Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны
Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону
Барселону могут отстранить на пару лет из Лиги чемпионов Барселону могут отстранить на пару лет из Лиги чемпионов
Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа16:06
Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского
Европа15:51
Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед
Шахматы15:46
Китайца лишили титула чемпиона страны за испражнения в ванну
Европа15:29
Бенфика увеличит отступные за своего игрока на фоне интереса английских грандов
Европа15:20
Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов
Бокс15:05
Тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком
Европа14:54
Тоттенхэм лишился ключевого игрока обороны на длительный срок
Бокс14:45
"Не удивлюсь": Экс-чемпион предположил, что бой Усик - Фьюри могут снова отложить
НБА14:27
Морант "достал пистолет" во время празднования данка в матче против Нового Орлеана
Европа14:22
Челси установил ценник на своего основного полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK