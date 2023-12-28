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Легенда клуба АПЛ возглавил команду из второго дивизиона

Дирк Кейт стал тренером Беерсхота.
Вчера, 22:17
Дирк Кейт / Getty Images
Дирк Кейт / Getty Images

Бельгийский Беерсхот принял неожиданное решение касающееся позиции главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду возглавил нидерландец Дирк Кейт. Контракт с специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

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Стоит отметить, что ранее Дирк на взрослом уровне работал только с АДО ден Хаагом. 43-летний наставник возглавлял клуб на протяжении 17 матчей, добыв 5 побед, 4 раза сыграв вничью и 8 раз проиграв. В качестве игрока он запомнился своей универсальностью, а также игрой за Ливерпуль и Фейеноорд

Беерсхот на данный момент находится на втором месте второго дивизиона Бельгии.

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