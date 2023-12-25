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Вингер сборной Бельгии заинтересовал Ливерпуль

Йоан Бакайоко может перейти в стан мерсисайдцев.
Сегодня, 14:33
Йоан Бакайоко / Getty Images
Йоан Бакайоко / Getty Images

Английский Ливерпуль может усилить линию атаки.

Как сообщает издание Daily Express, мерсисайдцы интересуются футболистом сборной Бельгии и ПСВ Йоаном Бакайоко. Игрок является креатурой Юргена Клоппа, который очень желает увидеть футболиста в своем составе.

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В текущем сезоне Бакайоко в 16 матчах чемпионата Нидерландов забил три гола и отдал 8 ассистов. Отметим, что ПСВ, за который выступает Йоан выиграл все 16 матчей из 16.

Также стоит сказать, что бельгиец мог оказаться в стане Брентфорда летом. но отказался от перехода.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бельгия ПСВ

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