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Плохие новости: Анчелотти сделал выбор на вторую часть сезона не в пользу Лунина

Итальянский специалист не захотел оставлять украинца первым номером.
Сегодня, 20:27
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В Реале определились с судьбой голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает инсайдер Relevo Серхио Сантоса.

Главный тренер мадридского клуба хочет видеть в воротах арендованного у Челси Кепу Аррисабалагу. Ввиду этого, Андрей Лунин проведет вторую часть нынешнего сезона на скамейке запасных.

Читай также: Лунин заставил мадридский Реал пересмотреть планы по поводу Кепы

Отметим, испанский футболист выйдет в старте в следующем матче Реала против Мальорки, который пройдет 3 января.

Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года. Игрок склоняется к уходу из команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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