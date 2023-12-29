Плохие новости: Анчелотти сделал выбор на вторую часть сезона не в пользу Лунина

В Реале определились с судьбой голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает инсайдер Relevo Серхио Сантоса.

Главный тренер мадридского клуба хочет видеть в воротах арендованного у Челси Кепу Аррисабалагу. Ввиду этого, Андрей Лунин проведет вторую часть нынешнего сезона на скамейке запасных.

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Отметим, испанский футболист выйдет в старте в следующем матче Реала против Мальорки, который пройдет 3 января.

Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года. Игрок склоняется к уходу из команды.

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