Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера
В пятницу, 29 декабря, на Стадио Луиджи Феррарис состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа примет Интер.
Главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино принял решение оставить Руслана Малиновского на скамейке запасных. Таким образом, у украинца будет возможность повлиять на игру, выйдя по ее ходу.
Дженоа: Мартинес - Дрэгушин, Бани, Де Винтер - Сабелли, Френдруп, Бадель, Стротман, Мартин - Экубан, Гудмундссон.
Запасные: Леали, Васкес, Вольякко, Гальдамес, Гефти, Кутлу, Малиновский, Маттурро, Мессиас, Пушкаш, Ретеги, Торсбю, Фини, Хапс, Ягелло.
Интер: Зоммер - Бисек, Ачерби, Бастони - Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто - Тюрам, Арнаутович.
Запасные: Аудеро, Ди Дженнаро, Агуме, Асллани, Де Врей, Думфрис, Классен, Мотта, Павар, Санчес, Сарр, Сенси, Стабиле, Фраттези.
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Стартовый свисток встречи Дженоа и Интера прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что Михаил Мудрик может пропустить будущий матч Челси против Лутон Таун из-за повреждения, полученного в предыдущей игру против Кристал Пэлас, где украинец отметился забитым голом.
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