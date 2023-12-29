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Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера

Украинский хавбек начнет поединок против лидера чемпионата Италии на скамейке запасных.
Сегодня, 21:36
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В пятницу, 29 декабря, на Стадио Луиджи Феррарис состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа примет Интер.

Главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино принял решение оставить Руслана Малиновского на скамейке запасных. Таким образом, у украинца будет возможность повлиять на игру, выйдя по ее ходу.

Дженоа: Мартинес - Дрэгушин, Бани, Де Винтер - Сабелли, Френдруп, Бадель, Стротман, Мартин - Экубан, Гудмундссон.

Запасные: Леали, Васкес, Вольякко, Гальдамес, Гефти, Кутлу, Малиновский, Маттурро, Мессиас, Пушкаш, Ретеги, Торсбю, Фини, Хапс, Ягелло.

Интер: Зоммер - Бисек, Ачерби, Бастони - Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто - Тюрам, Арнаутович.

Запасные: Аудеро, Ди Дженнаро, Агуме, Асллани, Де Врей, Думфрис, Классен, Мотта, Павар, Санчес, Сарр, Сенси, Стабиле, Фраттези.

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Стартовый свисток встречи Дженоа и Интера прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Михаил Мудрик может пропустить будущий матч Челси против Лутон Таун из-за повреждения, полученного в предыдущей игру против Кристал Пэлас, где украинец отметился забитым голом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер дженоа Серия А Руслан Малиновский

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