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За Наполи дебютировал уроженец Черкасс

Никита Контини-Барановский вишел на замену в матче Серии А.
Сегодня, 21:22
Никита Контини / Getty Images
Никита Контини / Getty Images

В пятницу, 29 декабря, на Стадио Диего Армандо Марадона в рамках 18-го тура итальянской Серии А сошлись Наполи и Монца.

В середине второго тайма произошла нестандартная ситуация. Голкипер неаполитанцев Алекс Мерет не мог продолжить встречу из-за травмы.

В результате вместо итальянца на поле вышел уроженец Черкасс Никита Контини-Барановский.

Стоит отметить, что для 27-летнего вратаря это дебют в футболке Наполи, воспитанником которого он является. За свою карьеру он успел поиграть за многие клубы, такие как Сампдория, Кротоне, Реджина, СПАЛ и Виченца.

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Ранее стало известно, что Наполи претендует на хавбека Шахтера Георгия Судакова. Однако для осуществления трансфера украинца партенопейцам нужно выдержать конкуренцию со стороны Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи монца Серия А

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