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50/50: Мудрик рискует пропустить следующий матч Челси

Полученное повреждение может помешать украинцу сыграть против Лутон Таун.
Сегодня, 20:41
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

По ходу недавнего матча против Кристал Пэлас (2:1) вингер Челси Михаил Мудрик получил повреждение.

Как сообщает официальный сайт "пенсионеров", 22-летний украинец может пропустить следующий поединок своей команды.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "синих" Маурисио Почеттино подтвердил, что Мудрику потребуется пройти обследование перед игрой против Лутон Таун. Лишь после него станет ясно, сможет ли Михаил выйти на поле.

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Напомним, что матч между Челси и Лутон Таун состоится в субботу, 30 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что у Михаила Мудрика может появиться украинский одноклубник, так как Челси интересуется форвардом сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Михаил Мудрик

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