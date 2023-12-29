Аль-Иттифак определился с судьбой Джеррарда

Англичанину пока не грозит увольнение.

Руководство Аль-Иттифака определилось с судьбой главного тренера клуба Стивена Джеррарда. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Саудовский клуб пока не собирается увольнять английского специалиста и намерен дать ему время на исправление ситуации.

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Напомним, Джеррард возглавил Аль-Иттифак этим летом, подписав долгосрочный контракт.

За 19 туров клуб набрав всего 25 очков, расположившись на восьмом месте местного чемпионата.

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