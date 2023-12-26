Джеррард высказался о трансферной политике саудовского клуба, который он тренирует

Аль-Иттифак хочет быть конкурентноспособным на уровне своей лиги.

Наставник саудовского Аль-Иттифака Стивен Джеррард поделился планами своего клуба в контексте трансферов.

По словам английского специалиста, его команде нужно поработать зимой и следующим летом, чтобы быть конкурентноспосбными в чемпионате.

"Мы должны показать в это окно, а также в летнее окно, что мы настроены серьезно и хотим быть конкурентоспособными на вершине лиги, а не там, где мы находимся в данный момент", - заявил Джеррард.

Отметим, что Аль-Иттифак идет на 9 месте из 18 в чемпионате Саудовской Аравии. Среди известных футболистов, выступающих за клуб стоит выделить Муссу Дембеле, Джордана Хендерсона и Жоржиньо Вейналдума.

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