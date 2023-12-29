Бывший защитник Манчестер Юнайтед вернется в Испанию

Эрик Байи заменит игрока, который вернется в Милан.

Экс-центрбек Манчестер Юнайтед Эрик Байи определился со своим будущим.

Камерунский защитник покинул Бешикташ после того, как турецкий клуб расторг с ним контракт. Но в статусе свободного агента 29-летний игрок пробудет недолго.

Как сообщает Фабрицио Романо, Байи договорился о контракте с Вильярреалом - сторонам осталось согласовать небольшие детали соглашения.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован главный тренер испанского коллектива Марселино.

Сообщается, что Байи заменит в Вильярреале Маттео Габбию, который вернется в Милан.

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Напомним, что Эрик Байи выступал за Вильярреал в период с января 2015 года по лето 2016 года, после чего его приобрел Манчестер Юнайтед за 38 миллионов евро.

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