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Вулверхэмптон - Эвертон 3:0: обзор матча и результат игры 30.12.2023

"Ириски" потерпели третье подряд поражение в лиге в последнем матче этого года.
Сегодня, 19:04
Эвертон проиграл в гостях Вулверхэмптону / Getty Images
Эвертон проиграл в гостях Вулверхэмптону / Getty Images

В субботу, 30 декабря, Эвертон в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Вулверхэмптоном.

Подопечные Шона Дайча после поражений от Тоттенхэма и Манчестер Сити продлили свою неудачную серию в чемпионате до трех матчей, уступив "волкам" со счетом 0:3.

Начало разгрому в середине первого тайма положил английский капитан Вулверхэмптона с украинскими корнями Макс Килман, удачно сыграв на добивании. Во второй половине встречи Матеус Кунья и Крейг Доусон своими результативными ударами с интервалом в восемь минут добили соперника.

Источник: Getty Images

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

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На данный момент Вулверхэмптон занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 28 баллов. Эвертон с 16 очками идет на 17-й позиции.

Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон 20-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Эвертон 3:0

Голы: Килман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61

Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 0.52
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 6 - 0
Угловые: 5 - 2
Фолы: 9 - 14
Атаки: 94 - 129

Вулверхэмптон: Са - Килман, Доусон, Тоти - Семеду (Доэрти, 85), Гомес (Траоре, 84), Дойл, Аит-Нури (У. Буэно, 73) - Хван, Сарабия (Бельгард, 80) - Кунья (Нету, 80).

Эвертон: Пикфорд - Паттерсон (Коулман, 63), Кин (Гомеш, 64), Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил (Данжума, 74) - Калверт-Льюин (Бету, 74).

Предупреждения: Аит-Нури, Дойл - Паттерсон, Макнил, Тарковски.

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