Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: результат матча
В субботу, 30 декабря, Манчестер Сити на своем поле принимал Шеффилд Юнайтед.
Ожидаемо хозяева сразу навязали гостям доминацию, и уже на 14-й минуте Родри дальним ударом открыл счет. И вплоть до конца тайма "горожане" давили и создваали опасность, но забить более не удалось.
Во втором тайме на поле ничего не изменилось, Сити так же уверенно держал мяч, а "клинки" отчанно оборонялись. В итоге на 61-й минуте Альварес фактически влетел в ворота вместе с мячом, удвоив преимущество своей команды. Очередная уверенная победа Манчестер Сити.
Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 20-го тура АПЛ
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Родри, 14, Альварес, 61
Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.32
Владение мячом: 81% - 19%
Удары: 18 - 4
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 5 - 6
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Льюис, 68), Аке, Аканджи, Гвардиол - Ковачич (Рубен Диаш, 68), Грилиш (Бобб, 52), Бернарду Силва, Родри, Фоден - Альварес.
Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм - Робинсон, Болдок, Трасти - Богл, Томас (Норрингтон-Дэвис, 90), Норвуд, Винисиус, Слиман (Брюстер, 67), Осула (Арчер, 67) - Брукс (Осборн, 80).
Предупреждения: Ковачич, 43 - Богл, 89
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