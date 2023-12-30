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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: результат матча

У "клинков" не было ни единого шанса.
Сегодня, 18:54
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед / Getty Images
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед / Getty Images

В субботу, 30 декабря, Манчестер Сити на своем поле принимал Шеффилд Юнайтед.

Ожидаемо хозяева сразу навязали гостям доминацию, и уже на 14-й минуте Родри дальним ударом открыл счет. И вплоть до конца тайма "горожане" давили и создваали опасность, но забить более не удалось.

Во втором тайме на поле ничего не изменилось, Сити так же уверенно держал мяч, а "клинки" отчанно оборонялись. В итоге на 61-й минуте Альварес фактически влетел в ворота вместе с мячом, удвоив преимущество своей команды. Очередная уверенная победа Манчестер Сити.

Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 20-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Родри, 14, Альварес, 61

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.32
Владение мячом: 81% - 19%
Удары: 18 - 4
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 5 - 6

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Льюис, 68), Аке, Аканджи, Гвардиол - Ковачич (Рубен Диаш, 68), Грилиш (Бобб, 52), Бернарду Силва, Родри, Фоден - Альварес.

Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм - Робинсон, Болдок, Трасти - Богл, Томас (Норрингтон-Дэвис, 90), Норвуд, Винисиус, Слиман (Брюстер, 67), Осула (Арчер, 67) - Брукс (Осборн, 80).

Предупреждения: Ковачич, 43 - Богл, 89

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед

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