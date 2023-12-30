Каррагер считает продажу Галлахера огромной ошибкой

Джейми Каррагер раскритиковал трансферную политику Тодда Боули.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси и Тоттенхэм ведут переговоры о переходе Конора Галлахера. Продажа воспитанника положительно полвляет на ФФП команды.

"Продажа Галлахера - ошибка по нескольким причинам.

Продав Галлахера, клуб не только потеряет игрока, который является полностью игроком Челси - он прошел через академию, был капитаном клуба и одним из самых влиятельных игроков, но и поможет своему прямому конкуренту.

Ведь Тоттенхэм и так опережает "синих" на данный момент, а добавление Галлахера может сделать разрыв еще больше", - написал Каррагер в Твиттере.

Ранее также Фердинанд поделился неожиданным прогнозом.

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