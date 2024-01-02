Ливерпуль и Тоттенхэм интересуются одним из открытий сезона АПЛ

Ливерпуль и Тоттенхэм намерены усилить линию атаки.

Как сообщает издание Football Insider, оба клуба заинтересованы в услугах лидера Вулверхэмптона Хвана Хи Чхана

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Источник отмечает, что мерсисайдцы и лондонцы будут нацелены на летний трансфер в то время, как зимний переход маловероятен. Финансовая сторона вопроса не сообщается.

Отметим, что в текущей кампании южнокореец стал одним из открытий АПЛ. На его счету 10 голов и 3 ассиста в 20 матчах текущего сезона чемпионата Англии.

Для сравнения, за два сезона до этого Хван в сумме забил всего 10 голов и отдал 4 результативных передачи во всех турнирах.

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