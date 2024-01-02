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Не в первый раз. Клопп потерял обручальное кольцо на Энфилде после бурного празднования победы над Ньюкаслом

Немецкий тренер раскрыл интересные детали из жизни.
Сегодня, 13:45
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В рамках английской Премьер-лиги Ливерпуль дома переиграл Ньюкасл (4:2).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп оказался в центре забавного эпизода. Во время празднования победы у специалиста слетело обручальное кольцо с пальца. Ему помог оператор, который обнаружил кольцо на газоне.

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Примечательно, что с Клоппом это случается не в первый раз.

"Однажды я его потерял, и мне понадобились услуги профессионального дайвера, потому что это произошло в море. Время от времени это случается – когда я худею 1-2 килограмма.

Здесь я был слишком резвым, потерял самообладание и в конце концов испытал сильнейший шок. Оператор несколько раз раздражал меня в этом сезоне, но теперь все иначе, потому что это было действительно важно".

Ранее сообщалось, что самая красивая футболистка в мире создала свою форму для футбольного симулятора EA FC 24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

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