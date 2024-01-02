Цыганков может пропустить матч с Атлетико

Украинец близок к тому, чтобы не выйти на поле в важной игре.

Главный тренер Жироны Мичел Санчес поделился информацией касаемо кадровой ситуации в команде.

"У нас есть Цыганков и Янхель, у которых завтра тренировки, и мы подумаем, следует ли им играть. Еще слишком рано говорить, но мы можем подумать, что это хорошо, что они находятся в игре".

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"Борха Гарсия все еще травмирован. Я надеюсь, что если его не будет в Кубке, он будет против Альмерии в Ла Лиге, а Давид Лопес выбыл на большее время. Тони Уилья, Хастин, Артеро и Джоэль все еще травмированы. С остальными все хорошо", - сказал Санчес в интервью Comuniate.

Напомним, в последний раз Цыганков выходил на поле в матче против Барселоны, 10 декабря.

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