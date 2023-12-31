"Да пребудет с вами Сила": Цыганков поздравил своих подписчиков с Новым годом
Виктор подвел итоги 2023.
2024 год уже стучится к нам в двери, а это значит, что нужно как-можно быстрее подвести итоги года, который уходит.
Именно этим сегодня, 31 декабря, и занялся вингер Жироны Виктор Цыганков. Украинец заявил, что 2023 был для него годом перемен в футболе и личной жизни.
"Год, в котором произошло много перемен. Как в футболе, так и в личной жизни. Надеюсь, что следующий будет победным для нашей страны в этой войне и успешным для клуба Жирона. Я искренне этого желаю.
Берегите друг друга, и да пребудет с вами Сила", - написал Виктор в своем Instagram.
Напомним, ISPORT также подвел итоги года, наградив Цыганкова и Довбика званием дуэт года.
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