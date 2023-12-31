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"Да пребудет с вами Сила": Цыганков поздравил своих подписчиков с Новым годом

Виктор подвел итоги 2023.
Сегодня, 19:43
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

2024 год уже стучится к нам в двери, а это значит, что нужно как-можно быстрее подвести итоги года, который уходит.

Именно этим сегодня, 31 декабря, и занялся вингер Жироны Виктор Цыганков. Украинец заявил, что 2023 был для него годом перемен в футболе и личной жизни.

"Год, в котором произошло много перемен. Как в футболе, так и в личной жизни. Надеюсь, что следующий будет победным для нашей страны в этой войне и успешным для клуба Жирона. Я искренне этого желаю.

Берегите друг друга, и да пребудет с вами Сила", - написал Виктор в своем Instagram.

Напомним, ISPORT также подвел итоги года, наградив Цыганкова и Довбика званием дуэт года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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