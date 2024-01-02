Симеоне: Реал и Барселона – монстры Ла Лиги

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался об оппозиции в чемпионате Испании.

"В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в Лиге чемпионов, а затем уже на тех, кто нас опережает. Угроза есть с обеих сторон, ведь такие команды, как Реал Сосьедад, Атлетик, Валенсия, работают очень хорошо. А есть и Жирона, которая, несомненно, будет занимать одно из первых четырех мест до конца сезона.

Попасть в ЛЧ в этом году будет сложно, и это идет на пользу чемпионату так же, как это происходит в Англии, где есть Ливерпуль, Астон Вилла. Думаю, для остальных так интереснее".

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"Обычно в нашем чемпионате подобного не происходит, потому что исторически сложилось так, что Реал и Барселона – монстры на уровне Испании и на международном уровне. Мы боремся за титул в чемпионате, в котором выступают две лучшие команды мира", – сказал Симеоне в интервью As.

Напомним, после 19-ти туров Ла Лиги Атлетико занимает третье место, набрав 38 очков.

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