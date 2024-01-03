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Ван Дейк, Беллингем и Месси - номинанты на попадание в сборную года по версии FIFPro

Стал известен весь список претендентов.
Сегодня, 17:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Стали известны номинанты на попадание в сборную года по версии FIFPro.

В команду претендентов попали:

Голкиперы: Тибо Куртуа (Реал), Эдерсон (Манчестер Сити), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Защитники: Рубен Диаш (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Эдер Милитао (Реал), Антонио Рюдигер (Реал), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Реал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Барселона), Лука Модрич (Реал), Родри (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Федерико Вальверде (Реал)

Нападающие: Карим Бензема (Аль-Иттихад), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Харри Кейн (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Интер Майами), Криштиану Роналду (Ан-Наср), Винисиус Жуниор (Реал)

Отметим, имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая состоится 15 января в Лондоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fifpro

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