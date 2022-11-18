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FIFPro: В будущем игроки сами должны решать, где и когда будут проходить турниры

Федерация крайне недовольна положением дел в Катаре.
Сегодня, 10:23
Трофей чемпионата мира / Getty Images
Трофей чемпионата мира / Getty Images

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выпустила официальное заявление относительно ЧМ-2022 в Катаре. Организация подчеркивает, что проблемы прав человека и инклюзивности в стране хозяйке могут привести к негативному опыту футболистов и болельщиков.

"Комментарий катарского посла, который описал гомосексуализм как "повреждение мозга", является четким сигналом того, что этот ЧМ не может быть доступен каждому. Мы решительно осуждаем этот ненавистный комментарий. Более того, поскольку футбол прогрессирует к инклюзивности для всех, включая сообщество ЛГБТ, мы считаем этот комментарий вредным. Отношение посла показывает, что не всем будут рады на этом турнире. Это вредит нашему спорту”, - говорится в тексте заявления

Также FIFPro пообещала, что голоса всех недовольных ситуацией игроков будут услышаны. Федерация планирует усилить свои усилия, чтобы сделать турнир открытым для всех и по-настоящему глобальным.

Федерация считает, что игроки, создающие турниры, должны сами выбирать где, когда и при каких обстоятельствах они будут проходить. Есть надежда, что недостатки мундиаля в Катаре станут катализатором реальных перемен.

Напомним, что ранее тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал поддержал тех, кто решил бойкотировать ЧМ-2022.

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