Ван Гал поддержал фанатов, которые бойкотируют ЧМ-2022

Нидерландский специалист поделился мнением о проведении мундиаля в Катаре, а также о фанатах, которые решили не присутствовать на турнире.

Ранее в этом году главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал назвал решение о проведении чемпионата мира в Катаре "смехотворным" и заявил, что заявленная цель ФИФА по развитию этого вида спорта — чушь.

"Я думаю, что вы должны играть в футбольных странах, которые более опытны во всем, но также стимулировать эту страну другим, правильным способом", — цитирует ван Гала Eurisport. "Это тоже маленькая страна. Моей семье и друзьям очень трудно найти место (для проживания).

Ван Гал также отреагировал на протесты правозащитных организаций и фанатов из сообщества ЛГБТК+, которые заявили, что не будут присутствовать на турнире.

"Я думаю, что они правы, потому что верят в это, поэтому они должны это сделать", — признал нидерландец. "Я надеюсь, что в конце турнира, когда мы сыграем в финале, по телевизору они увидят, насколько мы хороши".

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71-летний наставник также сказал, что участие в турнире в середине сезона, а не в традиционном летнем слоте, оказало негативное влияние.

"Это нехорошо. Летом у нас всегда больше времени на подготовку. Я думаю, что это не лучший момент, но это момент, который мы должны были выбрать из-за климата".

Сборная Нидерландов выступит в одном квартете с хозяином турнира Катаром, Эквадором и Сенегалом.