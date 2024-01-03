iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб АПЛ интересуется тренером Жироны Цыганкова и Довбика

Мичел может возглавить Ньюкасл.
Сегодня, 17:56
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел привлек своей работой внимание английского клуба.

Как сообщает издание Marca, испанский специалист может возглавить Ньюкасл, если в клубе решат уволить Эдди Хау.

Читай также: Наставник Жироны высказался о возможном уходе лидера клуба в Барселону

Руководство "сорок" высоко ценит то, что англичанин в прошлом сезоне вывел в клуб в Лигу чемпионов и понимает, что сейчас коллектив страдает от большого количества травм, однако, если падение продолжится, то вариант с досрочным прекращением сотрудничества будет всерьез рассматриваться.

Сейчас подопечные Хау находятся на 9 месте и вылетели из группового этапа Лиги чемпионов, проиграв Милану в последнем туре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Жирона

Статьи по теме

Ньюкасл может усилить состав хавбеком Челси Ньюкасл может усилить состав хавбеком Челси
Ньюкаслу придется продать одну из своих звезд из-за ФФП Ньюкаслу придется продать одну из своих звезд из-за ФФП
Цыганков может пропустить матч с Атлетико Цыганков может пропустить матч с Атлетико
Наставник Жироны высказался о цели на сезон Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Помочь журналистам

Видео

Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:50
Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Жаль, что Роналду ушел при таких обстоятельствах
Европа19:41
Лунин попал в стартовый состав на матч против Мальорки
Европа19:36
Онана все-таки сыграет против Тоттенхэма
ММА19:20
Ковингтон потроллил Масвидаля после его заявления о возобновлении карьеры
Европа19:05
Оба миланских клуба претендуют на игрока Астон Виллы
Бокс18:49
Хирн раздумывает над организацией боя Джошуа - Нганну
Европа18:21
Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП
Европа18:18
Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе
Европа17:56
Клуб АПЛ интересуется тренером Жироны Цыганкова и Довбика
Европа17:50
Ван Дейк, Беллингем и Месси - номинанты на попадание в сборную года по версии FIFPro
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK