Клуб АПЛ интересуется тренером Жироны Цыганкова и Довбика

Главный тренер Жироны Мичел привлек своей работой внимание английского клуба.

Как сообщает издание Marca, испанский специалист может возглавить Ньюкасл, если в клубе решат уволить Эдди Хау.

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Руководство "сорок" высоко ценит то, что англичанин в прошлом сезоне вывел в клуб в Лигу чемпионов и понимает, что сейчас коллектив страдает от большого количества травм, однако, если падение продолжится, то вариант с досрочным прекращением сотрудничества будет всерьез рассматриваться.

Сейчас подопечные Хау находятся на 9 месте и вылетели из группового этапа Лиги чемпионов, проиграв Милану в последнем туре.

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