Оба миланских клуба претендуют на игрока Астон Виллы

Джон Дуран не вписался в коллектив Эмери.

Джон Дуран стал целью для Милана и Интера, утверждает teamTalk.

Колумбийский форвард присоединился к команде Унаи Эмери в прошлом январе, а уже осенью некоторые источники писали, что игроком в клубе недовольны.

Из-за отличной формы Олли Уоткинса и Муссы Диаби Дуран почти не получал игрового времени в этом сезоне, а стал неподходящим образом относиться к тренировкам.

Астон Вилла не прочь продать форварда уже зимой, учитывая, что итальянские гранды готовы за него заплатить.

Джон Дуран провел за Астон Виллу 33 матча, в которых отличился четырьмя голами. Трансфермаркт оценивает колумбийца в 17 млн евро.

Ранее также сообщалось, что английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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