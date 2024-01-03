Оба миланских клуба претендуют на игрока Астон Виллы
Джон Дуран стал целью для Милана и Интера, утверждает teamTalk.
Колумбийский форвард присоединился к команде Унаи Эмери в прошлом январе, а уже осенью некоторые источники писали, что игроком в клубе недовольны.
Из-за отличной формы Олли Уоткинса и Муссы Диаби Дуран почти не получал игрового времени в этом сезоне, а стал неподходящим образом относиться к тренировкам.
Астон Вилла не прочь продать форварда уже зимой, учитывая, что итальянские гранды готовы за него заплатить.
Джон Дуран провел за Астон Виллу 33 матча, в которых отличился четырьмя голами. Трансфермаркт оценивает колумбийца в 17 млн евро.
Ранее также сообщалось, что английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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