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Футбол

Английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Всего несколько лет назад Ричард Коне был выгнан своей семьей из дома из-за того, что он гей.
Сегодня, 17:22
Ричард Коне / Twitter
Ричард Коне / Twitter

Английский Уикомб Уондерерс подписал футболиста с тяжелой судьбой.

Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" усилились 20-летним Ричардом Коне из Кот-Д'Ивуара. Игрок выступает на позиции форварда

Коне перешел в свою новую команду из аматорского коллектива, за который он выступал в течении трех лет.

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Атлетик Ньюхэм, где ранее играл Ричард, заметил его на чемпионате мира для бездомных. Ивуарийца выгнали из дома после того, как он сообщил своей семье, что является геем.

Отметим, что в свое время нападающий проходил просмотры в Колчестер Юнайтед и неназванном клубе АПЛ, куда не сумел пробиться. За три года на любительском уровне в Англии он забил более ста мячей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия

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