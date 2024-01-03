Лунин попал в стартовый состав на матч против Мальорки
Анчелотти предпочел выбрать украинца.
Андрей Лунин начнет игру против Мальорки в стартовом составе.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что будет выбирать вратаря непосредственно перед каждым матчем. Так что, в теории, Лунин и Кепа оказались в одинаковом положении.
И все-таки на матч 19-го тура Ла Лиги Анчелотти предпочел выбрать именно украинца.
Для Андрея Лунина сегодняшняя игра станет десятой в текущем сезоне. У вратаря четыре сухих матчей и лишь шесть пропущенных голов.
Ранее также сообщалось, что МЮ сохранил Онана для матча с Тоттенхэмом.
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