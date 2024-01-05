Кристал Пэлас - Эвертон: обзор и результат матча Кубка Англии 04.01.2024

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Кристал Пэлас встретился с Эвертоном.

"Ириски" были более активны в атаке. В первом тайме у них было три момента различной остроты, которые они не смогли реализовать.

"Орлы" смогли ответить лишь ударом Джефферсона Лермы из-за пределов штрафной площадки на 39-ой минуте.

Во втором тайме первый момент смогли создать именно хозяева. Эберечи Эзе пробил в верхний угол ворот, но Джордан Пикфорд отменно справился со своей работой, не дав своему соотечественнику открыть счет.

Коллектив Шона Дайча создал свои шансы усилиями Доминика Кальверта-Льюина и Арно Данжумы, но в обоих случаях уже Дин Хендерсон был на высоте.

За 20 минут до конца встречи Эвертон остался в меньшинстве из-за грубого фола уже упомянутого Кальверта-Льюина, получившего прямую красную карточку, однако, Кристал Пэласу это не помогло добыть победу.

Как итог, команды расписали мировую и судьба путевки в 1/16 финала турнира будет решаться в переигровке, где сыграть вничью уже не получится.

Статистика матча Кубка Англии Кристал Пэлас - Эвертон

Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

xG: 0.43 - 1.37

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 3 - 3

Владение мячом: 52% - 48%

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