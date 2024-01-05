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Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 04.01.2024

Каталонцы вырвали победу на последних минутах.
Сегодня, 07:22
Лас-Пальмас - Барселона / Getty Images
Лас-Пальмас - Барселона / Getty Images

В рамках чемпионата Испании Лас-Пальмас на своем поле принимал Барселону.

Хозяева поля первыми открыли счет благодаря голу Мунира.

Подопечные Хави сумели отыграться только после перерырва. Торрес отлично воспользовался моментом.

"Сине-гранатовые" вырварли победу в компенсированное время. Гюндоган реализовал пенальти, установив финальный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лас-Пальмас - Барселона:

Лас-Пальмас - Барселона 1:2

Голы: Мунир, 12 - Торрес, 56, Гюндоган, 90+2 (пен)

Лас-Пальмас: Вальес - Суарес (Синкгравен, 83), Коко, Мармоль, Кардона - Родригес, Перроне, Муньос - Молейро (Лойодис, 68), Эль Хаддади (Карлона, 59), Рамирес (Пехиньо, 68) 

Барселона: Пенья - Канселу (Кристенсен, 11), Араухо, Кунде, Бальде - де Йонг, Гюндоган, Роберто (Лопес, 78) - Рафинья (Ямал, 72), Левандовски (Фелиш, 72), Торрес (Роке, 78) 

Предупреждения: Суарес, Коко, Муньос, Кардона, Кириан - Роберто, Ямал 

Удаление: Синкгравен

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона лас-пальмас

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Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

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