Бавария неожиданно может подписать еще одного игрока Тоттенхэма
Эрик Дайер может присоединиться к Харри Кейну в Баварии, пишет teamTalk.
Такой неожиданный трансфер может состояться из-за того, что мюнхенский клуб испытвает проблема в обороне, а Тоттенхэм совсем не котирует Дайера. Постекоглу предпочитает ставить Эмерсона в центр обороны, лишь бы не выпускать Дайера.
Англичанин уже согласовал личный контракт, ранее предполагалось, что "шпоры" отпустят игрока, как только подпишут другого защитника. Однако Дрэгушин передумал уходить в январе, и по Тодибо переговоры совсем не продвинулись.
При этом контракт Дайера заканчивается летом, потому Тоттенхэм только рад продать игрока зимой.
Ранее также сообщалось, что Челси подписал соглашение с компанией, связанной с росией.
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