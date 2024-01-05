Бавария неожиданно может подписать еще одного игрока Тоттенхэма

Эрик Дайер может покинуть "шпор" после 10 лет.

Эрик Дайер может присоединиться к Харри Кейну в Баварии, пишет teamTalk.

Такой неожиданный трансфер может состояться из-за того, что мюнхенский клуб испытвает проблема в обороне, а Тоттенхэм совсем не котирует Дайера. Постекоглу предпочитает ставить Эмерсона в центр обороны, лишь бы не выпускать Дайера.

Англичанин уже согласовал личный контракт, ранее предполагалось, что "шпоры" отпустят игрока, как только подпишут другого защитника. Однако Дрэгушин передумал уходить в январе, и по Тодибо переговоры совсем не продвинулись.

При этом контракт Дайера заканчивается летом, потому Тоттенхэм только рад продать игрока зимой.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал соглашение с компанией, связанной с росией.

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