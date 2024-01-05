Лондонский Челси объявил о подписании соглашения с криптобиржей BingX.

Теперь логотипы компания появятся на рукавах "синих", а в следующем сезоне и на тренировочных комплектах.

BingX - одна из крупнейших мировых криптобирж, однако, ранее журналисты The Telegraph отмечали, что компания тесно связана с росией.

Во-первых, BingX неоднократно заявляла о своей поддержке росийских пользователей, а также проводила мероприятия на болотах уже после полномасштабного вторжения.

Ранее также сообщалось, что Арсенал нашел замену Александру Зинченко.

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