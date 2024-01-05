iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси объявил о сотрудничестве с компанией, которая тесно связана с росией

Лондонцы стали партнером криптобиржы BingX.
Сегодня, 11:56
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Лондонский Челси объявил о подписании соглашения с криптобиржей BingX.

Теперь логотипы компания появятся на рукавах "синих", а в следующем сезоне и на тренировочных комплектах.

BingX - одна из крупнейших мировых криптобирж, однако, ранее журналисты The Telegraph отмечали, что компания тесно связана с росией.

Во-первых, BingX неоднократно заявляла о своей поддержке росийских пользователей, а также проводила мероприятия на болотах уже после полномасштабного вторжения.

Ранее также сообщалось, что Арсенал нашел замену Александру Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти
Челси отправил в аренду талантливого полузащитника Челси отправил в аренду талантливого полузащитника
Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом
Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:45
Главная цель МЮ не желает переезжать на Олд Траффорд
Киберспорт14:45
Две российские команды купили себе автоматическое место на турнирах BLAST
Биатлон14:22
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Три украинки в ТОП-35 общего зачета, Йоханнес Бе - лидер у мужчин
Европа14:16
Клопп - об отъезде Салаха и Эндо: Сказал им, что совру, если пожелаю удачи
Биатлон14:02
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
Формула 113:58
Ред Булл уже работает над машиной на сезон-2025
Биатлон13:50
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
Биатлон13:40
Долль выиграл мужской спринт в Оберхофе, украинцы вне ТОП-30
Европа13:18
Три образа: супруга Лунина провела гарячую фотосессию
Европа13:15
Аталанта установила ценник на талантливого защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK