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Тренер Жироны: Мы не обязаны выигрывать ни чемпионат, ни Кубок Испании

Наставник каталонской команды объективно высказался о целях клуба.
Сегодня, 09:22
Мичел Санчес / Getty Images
Мичел Санчес / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался после победы над Эльче (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

"Я доволен, потому что мы играли с очень сложным соперником, который начал матч гораздо лучше нас.

Я счастлив, потому что мы вышли в следующий раунд, а это очень важный вызов. Мы можем смотреть на это состязание с оптимизмом. Увидим, кого мы получим в следующем раунде. Хоть и многое может произойти в игре, мы будем продолжать с положительной энергией и большим энтузиазмом.

Мне все равно, кто будет нашим следующим соперником в Кубке, потому что один матч будет трудным для всех. Хотя я хотел бы, чтобы мы сыграли дома, потому что болельщики тоже заслуживают домашней игры. И нам было бы хорошо играть при поддержке фанатов.

Многие любят побеждать и мало кто любит проигрывать. Мы должны продолжать быть скромными".

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"Нам не нужно думать только о соревнованиях, мы должны играть игру за игрой и смотреть, как далеко мы можем зайти в Кубке, а в Ла Лиге продолжать линию, на которой мы сейчас.

Я не думаю, что участие в двух соревнованиях обременит нас. Ни в одном из них мы не обязаны быть чемпионами, но у нас есть надежда зайти очень далеко. Задача состоит в том, чтобы иметь непрерывность, чтобы быть в состоянии добиться этого. Давайте наслаждаться.

Мы видим Реал, Барселону и Атлетико, это команды, созданные для того, чтобы побеждать каждый день, у них есть такой спрос, а у нас его нет. Кубок нам нравится, и он дает нам возможность в двух отборочных раундах попасть в полуфинал", – сказал Мичел в интервью AS.

Напомним, после 19-ти туров Ла Лиги Жирона занимает второе место, набрав 48 очков.

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