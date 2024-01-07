Основной футболист Жироны получил травму в матче Кубка Испании
Сроки восстановления Эрика Гарсии станут известны позже.
Каталонская Жирона вчера, 6 января, в рамках Кубка Испании победила Эльче со счетом 0:2.
Впрочем, для коллектива Мичела все же были плохие новости по итогам данного матча. Основной центрбэк испанской команды Эрик Гарсия получил травму колена и пропустит неопределенный срок.
Вскоре испанцу проведут дополнительное обследование, которое и определит то, сколько он времени пропустит. Следующий свой матч Жирона проведет с Альмерией в следующее воскресенье, 14 января.
Напомним, ранее Мичел высказался об амбициях своей команды на этот сезон.
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