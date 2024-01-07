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Основной футболист Жироны получил травму в матче Кубка Испании

Сроки восстановления Эрика Гарсии станут известны позже.
Сегодня, 13:21
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Каталонская Жирона вчера, 6 января, в рамках Кубка Испании победила Эльче со счетом 0:2.

Впрочем, для коллектива Мичела все же были плохие новости по итогам данного матча.  Основной центрбэк испанской команды Эрик Гарсия получил травму колена и пропустит неопределенный срок.

Вскоре испанцу проведут дополнительное обследование, которое и определит то, сколько он времени пропустит. Следующий свой матч Жирона проведет с Альмерией в следующее воскресенье, 14 января.

Напомним, ранее Мичел высказался об амбициях своей команды на этот сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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