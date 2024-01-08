Милан и Ювентус интересуются одноклубником Забарного
Защитник английского Борнмута Ллойд Келли, скорее всего, покинет клуб предстоящим летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах англичанина заинтересованы Ювентус и Милан. Футболиста можно будет подписать бесплатно.
Интерес также есть от Штуттгарта и Тоттенхэма, который хотел приорбести Келли еще прошлым летом и следит за ситуацией сейчас.
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В то же время отмечается, что Ллойд еще может принять решение о продлении контракта с "вишнями" и остаться в клубе.
В текущем сезоне футболист, играющий в центре и слева в защите, провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.
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