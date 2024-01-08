Бразилия сменила главного тренера

Сборная Бразилии нашла нового главного тренера.

Официально местная федерация футбола еще не объявила об этом, но пресс-служба Сан-Паулу уже успела подтвердить, что их рулевой Дориваль Жуниор покидает клуб для того, чтобы возглавить "селесао".

Контракт Дориваля с Бразилией, по неофициальным данным, будет действовать до лета 2026. Перед Жуниором в первую очередь будет поставлена задача улучшить позиции национальной команды в отборе на ЧМ-2026, где она сейчас идет на 7 месте.

Напомним, ранее сборную возглавлял Фернандо Диниз, с которым не стали продлевать контракт из-за неудовлетворительных результатов.

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