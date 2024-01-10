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Реал - Атлетико 5:3 результат матча и обзор игры 10.01.2024

"Сливочные" вышли в финал Суперкубка Испании.
Вчера, 23:52
Реал - Атлетико / Getty Images
Реал - Атлетико / Getty Images

В среду, 10 января, в рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал встречался с Атлетико. Игра завершилась победой "сливочных" со счетом 5:3.

Уже в первом тайме команды на двоих забили четыре гола, при этом каждая из них успела выйти вперед и не слишком долго порадоваться своему преимущетсву.

Во второй половине игры клубы снова "полетели" в атаку, чтобы дожать оппонента, но близок к этому был Атлетико. Подопечные Симеоне вели к 85-й минуте, пока не пропустили очередной гол.

Решилась судьба матча лишь в дополнительном времени. Реал сумел дважды поразить ворота "матрасников" в самой концовке игры.

Благодаря этому Анчелотти со своей командой вышел в финал, где сыграет с победителем пары Барселона - Осасуна.

Статистика матча Реал - Атлетико 1/2 финала Суперкубка Испании

Реал - Атлетико 5:3
Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 автогол, Диас, 120 - Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 автогол

Ожидаемые голы (XG): 3.46 - 0.60
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 22 - 11
Удары в створ: 10 - 6
Фолы: 11 - 9

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди (Камавинга, 81), Модрич (Кроос, 67), Вальверде (Гюлер, 112), Тчуамени (Браим Диас, 81), Беллингем, Винисиус Жуниор (Хоселу, 105), Родриго (Себальос, 105).

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Аспиликуэта, 105), Коке (Галан, 104), Сауль (Молина, 67), Де Поль (Витцель, 90), Гризманн, Мората (Корреа, 90), Лино (Рикельме, 67).

Предупреждение: Браим Диас (120).

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