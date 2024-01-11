"В лучшем случае у меня год": легендарный шведский тренер сообщил, что у него рак

Шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него диагностирован рак в терминальной стадии.

75-летний мужчина рассказал, что ему осталось жить не больше года.

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"Каждый видит, что у меня болезнь, которая не хорошая. И все полагают, что это рак, и это так. Но я должен бороться с ней как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае у меня есть примерно год, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я предполагаю, даже дольше. Я не думаю, что мои врачи могут быть уверены.

Лучше не думать об этом. Надо обмануть свой мозг. Я мог бы все время ходить и думать об этом, сидеть дома, быть несчастным и думать, что мне не повезло.

Легко оказаться в таком положении. Но нет, смотрите на положительные стороны вещей и не погружайтесь в неудачи, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это просто возникло из ничего. И это вас шокирует. Я не чувствую сильной боли. Но мне диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать", - приводит слова тренера Sky Sports.

Эрикссон узнал о болезни после того, как потерял сознание во время пробежки на 5 километров. 11 месяцев назад Эрикссон покинул пост спортивного директора шведского клуба Карлстад из-за проблем со здоровьем.

В качестве тренера он тренировал Рому, Фиорентину, Лацио, Бенфику, Сампдорию, Манчестер Сити, сборную Мексики и другие клубы и национальные команды. Выигрывал чемпионаты Италии, Португалии и Швеции.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Украины умер в возрасте 42 лет.

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