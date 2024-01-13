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Форвард ПСЖ может продолжить карьеру в Германии

Уго Экитике ведет переговоры с Айнтрахтом.
Сегодня, 10:11
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Айнтрахт пытается подписать Уго Экитике, пишет Флориан Плеттенберг.

ПСЖ намерен продать форварда зимой, чтобы получить деньги на новые трансферы. В французе заинтересованы Вольфсбург и Айнтрахт.

Однако "волки" уже, скорее всего, выбыли из борьбы, а вот "орлы" продолжают переговоры с игроком. Ключевой проблемой является зарплата игрока.

Руководство Айнтрахта провело несколько встреч с игроком, стараясь убедить его в переходе, однако никаких договоренностей между сторонами достигнуто не было.

Если Уго согласится пойти на снижение зарплаты, трансфер может быть оформлен в считанные дни.

Ранее также сообщалось, что Кейн повторил в Бундеслиге бомбардирский рекорд.

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