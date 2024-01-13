Хавбек Ман Сити забил юбилейный гол в АПЛ

Лишь три соотечественника Бернарду Силвы забивали в чемпионате Англии больше.

В рамках центрального матча 21-го тура АПЛ Ман Сити на выезде встречается с Ньюкаслом.

Счет в матче открыл Бернарду Силва. Для хавбека "горожан" данный гол стал 40-ым в чемпионате Англии.

Среди португальцев только Бруну Фернандеш (47), Диогу Жота (52) и Криштиану Роналду (103) чаще забивали в элитном английском дивизионе.

На момент написания новости в матче перерыв. Ньюкасл ведет - 1:2. За "сорок" отличились Александр Исак и Энтони Гордон.

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