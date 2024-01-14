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Почеттино опроверг слухи об интересе Челси к юному таланту Брайтона

Аргентинец не нуждается в новых игроках.
Сегодня, 12:20
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об интересе клуба к форварду Брайтона Эвану Фергюсону.

"Вы хорошо знаете, что я не говорю о слухах или игроках, играющих в другом клубе. Я так выражаю уважение. Мы не говорим об этом. Мы оцениваем команду, если что-то произойдет, то сообщим вам об этом. На данный момент мы не приняли ни одного решения".

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"Я никогда не говорил, что нам нужен центрфорвард. После этого возникают проблемы с моими людьми. Я не говорил, что нам нужно. Я сказал, что мы работаем как другие клубы. Это попытка оценить и увидеть рынок и все ситуации, которые могут возникнуть. Главное, что клуб готов действовать в том или ином направлении. Я никогда не говорил, что нам нужен еще один игрок", – сказал Почеттино в интервью Football London.

Напомним, в данный момент Челси идет на 8 месте в АПЛ, набрав 31 балл за 21 матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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