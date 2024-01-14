Тен Хаг рассказал, что должен сделать Санчо, чтобы снова играть за МЮ

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг вновь высказался о своем конфликте с Джейдоном Санчо.

Наставник МЮ отметил, что если англичанин снова хочет играть за манкунианцев, то ему необходимо принести публичные извинения и попросил закрыть на этом тему.

"Да, он должен извиниться, мы уже говорили об этом раньше. Но я не хочу каждый раз возвращаться к этому моменту.

Джейдон знает, что ему делать, мы это ясно дали понять. Давайте прекратим дискуссию.

Теперь он вернулся в дортмундскую Боруссию, так что я желаю ему удачи. Я надеюсь, мы надеемся, что у него там все будет хорошо, он будет успешен, а потом мы посмотрим, что будет дальше", - заявил нидерландец.

Напомним, вчера, 13 января, Санчо во второй раз дебютировал за Боруссию и сразу отметился ассистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!