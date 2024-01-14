Тен Хаг рассказал, что должен сделать Санчо, чтобы снова играть за МЮ
Нидерландский специалист Эрик тен Хаг вновь высказался о своем конфликте с Джейдоном Санчо.
Наставник МЮ отметил, что если англичанин снова хочет играть за манкунианцев, то ему необходимо принести публичные извинения и попросил закрыть на этом тему.
"Да, он должен извиниться, мы уже говорили об этом раньше. Но я не хочу каждый раз возвращаться к этому моменту.
Джейдон знает, что ему делать, мы это ясно дали понять. Давайте прекратим дискуссию.
Теперь он вернулся в дортмундскую Боруссию, так что я желаю ему удачи. Я надеюсь, мы надеемся, что у него там все будет хорошо, он будет успешен, а потом мы посмотрим, что будет дальше", - заявил нидерландец.
Напомним, вчера, 13 января, Санчо во второй раз дебютировал за Боруссию и сразу отметился ассистом.
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