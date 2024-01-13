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Дармштадт - Боруссия Д 0:3: обзор матча и результат игры 13.01.2024

Вингер отметился результативным действием в первой же игре после своего возвращения в Дортмунд.
Вчера, 21:37
Марко Ройс и Джейдон Санчо / Getty Images
Марко Ройс и Джейдон Санчо / Getty Images

В субботу, 13 января, на Мерк-Штадион ам Белленфальтор прошел матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия навестила Дармштадт.

В запасе "шмелей" нашлось место Джейдону Санчо, который недавно вернулся в Дортмунд на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

Первая половина встречи прошла более-менее равно, но это не помешало гостям выйти вперед благодаря голу Юлиана Брандта.

На старте второго тайма на поле вышел дуэт Санчо и Марко Ройса и он же организовал второй гол команды Эдина Терзича.

На 77-й минуте Санчо получил мяч на входе в штрафную, на него выбежал вратарь, но англичанин прострелил вдоль ворот на немца, который переправил мяч в уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

На этом вопрос о победителе матча был окончательно закрыт. В добавленное время Юссуфа Мукоко лишь установил окончательный счет матча, доведя его до разгромного.

 Боруссия воспользовалась поражением РБ Лейпциг и сократила отставание от "быков, идущих на четвертом месте, до трех очков. Дармштадт остается худшей командой чемпионата с десятью баллами в активе.

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Статистика матча Дармштадт - Боруссия Д 17-го тура Бундеслиги

Дармштадт - Боруссия Д 0:3
Голы: Брандт, 24, Ройс, 77, Мукоко, 90+2.

Ожидаемые голы (xG): 0,51 - 2,83
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 10 - 17
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 10 - 13

Дармштадт: Шуен - Кларер, Ридель, Маглица - Франьич, Холланд, Карич - Бадер (Вильгельмссон, 46), Кемпе, Скарке (Циммерманн, 87) - Пфайффер.

Боруссия Д: Кобель - Менье, Джан, Шлоттербек (Зюле, 88), Матсен - Брадт (Ройс, 55), Озчан, Забитцер - Мален (Рейна, 88), Фуллькруг (Мукоко, 81), Байно-Гиттенс (Санчо, 55).

Предупреждения: Маглица - Байно-Гиттенс, Матсен, Рейна.

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