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The BEST Award - премия Пушкаша за самый красивый гол года

ФИФА назвала автора гола, признанного самым красивым в этом году.
Сегодня, 22:37
The BEST Award - премия Пушкаша
The BEST Award - премия Пушкаша

Традиционно во время церемонии награждения лучших игроков и тренеров года The Best FIFA Football Awards определяется и автор самого красивого гола.

Премия Пушкаша давно стала одной из интереснейших на этой церемонии. В 2023 году награду за самый красивый гол получил Гильерме Мадруга из Ботафого.

Напомним, что в прошлом году Премию Пушкаша выиграл польский футболист с ампутацией Марцин Олексы.

На церемонии также были определены лучший тренер и лучший вратарь, а также символическая сборная года

 

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Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

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